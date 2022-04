Walter Casagrande é ex-jogador e atualmente trabalha como comentarista da Globo - Foto: Reprodução

Walter Casagrande é ex-jogador e atualmente trabalha como comentarista da GloboFoto: Reprodução

Publicado 04/04/2022 13:16

Rio - Rafaella Santos, irmã de Neymar, saiu em defesa do atacante em relação às críticas feitas por Casagrande. Nesta segunda-feira, ela compartilhou uma opinião em que o comentarista da TV Globo sugere que Tite tire o camisa 10 do time titular e ironizou sua fala.

Rafaella, irmã de Neymar, critica Casagrande Reprodução

“Ai, meu Senhor. Eu tenho tanta preguiça de você”, escreveu Rafaella.

A opinião de Casagrande foi publicada no fim de 2021, em seu blog no "GE".

“Acho que o Tite deveria insistir na preparação para a Copa com uma formação sem o Neymar, principalmente nos dois últimos jogos das eliminatórias. Não tenho nenhuma confiança no desempenho dele na Copa do Mundo. Talvez o Tite precisará desse modelo para chegarmos à final”, escreveu.