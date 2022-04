Michael comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/04/2022 13:58

o gol que o Michael acabou de perder pelo Al Hilal.



não adianta Micha, seu lugar é no Flamengo!!!! pic.twitter.com/w88RrxNHPl — Michael Messi (@MichaMessi) April 3, 2022

Rio - O atacante Michael, ex-Flamengo, perdeu um gol inacreditável pelo Al Hilal, seu atual clube, no último domingo. O time árabe jogava contra o Al-Shabab, pela semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita, quando o brasileiro ganhou na corrida de um adversário e driblou o goleiro, mas demorou para finalizar e acabou sendo travado. O lance aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo.