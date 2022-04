Calleri derrubou o celular de um atleta da base do Palmeiras - Reprodução

Calleri derrubou o celular de um atleta da base do PalmeirasReprodução

Publicado 04/04/2022 14:51

Rio - O atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, se revoltou na saída do Allianz Parque, no último domingo (3), logo após seu time ser derrotado para o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Campeonato Paulista. Ao se dirigir ao estacionamento do estádio, um jogador da base do Palmeiras estava filmando a saída dos atletas do Tricolor. Ao ver o jovem, o argentino se irritou, e derrubou o celular do garoto. Veja:

Deu nojo dele mané!!! As vezes o mlk não tem nem dinheiro pra comprar outro pic.twitter.com/AltmYhB41o — Nicolas di Biaggi (@NicolasdiBiaggi) April 3, 2022

No começo da tarde desta segunda-feira (4), o jogador fez uma publicação nas redes socias pedindo desculpas pelo ocorrido, e prometendo bancar o conserto do aparelho. Confira:

A empresa que agencia Felipe Goto, atleta do Sub-15 do Palmeiras envolvido no caso, soltou uma nota repudiando a atitude do atacante do São Paulo.

"A F3 Sports vem a público repudiar e criticar a atitude do atacante do São Paulo, Jonathan Calleri. Em vídeo circulado nas redes sociais, o nosso atleta Felipe Goto, da categoria Sub-15 do Palmeiras, vê o seu celular sendo arremessado pelo atacante são-paulino no chão, causando danos ao aparelho e indo contra tudo aquilo que o futebol preza.



A F3 é veementemente contra qualquer ato de violência, e prezamos sempre pelo respeito ao próximo, o que não vimos hoje.



Que o futebol seja um ambiente de alegria, e um espaço onde as pessoas saibam ganhar, e também perder".