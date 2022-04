Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Red Bull Bragantino - Bruno Terena/Red Bull

Publicado 04/04/2022 16:34

Rio - O Red Bull Bragantino concretizou, no começo da tarde desta segunda-feira (4), a contratação do Vasco. No entanto, não se trata do clube carioca, e sim do meio-campista João Vasco Djú, que estava no FC Alverca, de Portugal. Natural de Guiné-Bissau, o jogador, de 19 anos, chegará para reforçar a equipe do Sub-20 do Massa Bruta. A informação é do portal "Central do Braga".

Em uma publicação nas redes sociais, o meio-campista comemorou o acerto de seu primeiro contrato profissional na carreira.

Este é o segundo clube da carreira de João. Pelo FC Alverca, o atleta disputou 21 partidas, alternando entre as equipes Sub-21 e Sub-19 do clube português. No entanto, não marcou gols nem deu assistências pela equipe.

Vale destacar que, por ser natural de Guiné-Bissau, e por ter jogado toda sua carreira em Portugal, a linguagem não será um problema para João Vasco, que necessitará apenas se adaptar a nova rotina em Bragança Paulista.