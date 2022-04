Estádio Lusail é o maior da Copa do Mundo do Catar e receberá a final - AFP

Estádio Lusail é o maior da Copa do Mundo do Catar e receberá a finalAFP

Publicado 04/04/2022 18:30

A seleção brasileira poderá atuar no maior estádio da Copa do Mundo do Catar por quatro vezes ao longo da competição. Na primeira fase, serão dois jogos no Estádio Nacional de Lusail e, nas fases mata-mata, outros dois duelos serão somados, a depender da classificação como primeiro ou segundo colocado do Grupo G. Após o sorteio que definiu os grupos do Mundial, a Fifa divulgou os horários dos jogos e estádios que abrigarão os confrontos do evento. O Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões.



O Estádio Lusail tem capacidade para 80 mil pessoas e teve sua construção iniciada em 2017. Foi concluído em novembro de 2021, sendo a última arena do Mundial a ficar pronta. Além de seis jogos da fase de grupos, ela receberá partidas de todas as etapas da Copa: oitavas, quartas, semifinal e final. A grande decisão da Copa do Mundo está agendada para 18 de dezembro, um domingo, às 12h (horário de Brasília).



Lusail é uma cidade em construção. Ela nasceu do zero há mais de uma década e, em meio ao deserto catari, promete se tornar lar de cerca de 200 mil pessoas, alocadas em 38 quilômetros quadrados de área. O investimento, incluindo o valor gasto no estádio, está na casa dos R$ 170 bilhões. O custo da construção da arena, isoladamente, é de aproximadamente R$ 3,5 bilhões.





INSPIRAÇÃO E LEGADO

A composição arquitetônica externa do Estádio de Lusail faz alusão às lanternas fanar e sua interação de luz e sombra. Já seu formato se inspira em tigelas e vasos típicos do Oriente Médio. Sem clubes na região, a organização da Copa do Mundo do Catar se preocupou com o legado que essa arena deixará na cidade Por isso, o estádio será remodelado internamente após o Mundial, dando lugar a escolas, hospital e um centro comercial.



SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES

Erguido por construtoras do Catar e da China, o Estádio de Lusail é parte central das denúncias da situação precária dos trabalhadores da construção civil no país. Em 2021, uma publicação do jornal inglês The Guardian apontou que 6,5 mil trabalhadores estrangeiros morreram em obras relacionadas ao Mundial. A Anistia Internacional reitera seguidas denúncias, e a Fifa diz estar conversando com o Catar sobre o tema. Não é de hoje que esse trato vem acontecendo.



CAMINHO DO BRASIL

O Brasil inicia sua trajetória na Copa enfrentando a Sérvia em Lusail. A estreia da seleção ocorrerá no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília). O Catar tem fuso horário de 6h para frente em relação ao Brasil. Os brasileiros voltam a jogar no mesmo local na terceira rodada da fase de grupos, na partida contra Camarões, marcada para dia 02 de dezembro, novamente às 16h.

Caso avance com a primeira colocação do Grupo G - que tem as companhias de Sérvia, Suíça e Camarões -, a seleção brasileira poderá voltar ao Estádio Lusail nas fases semifinal e final, totalizando quatro partidas na arena. Se ficar no segundo lugar da chave, o Brasil jogará no Lusail as oitavas de final, diante do líder do Grupo H e só voltará ao mesmo palco na decisão. Confira as datas, horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Catar:



Fase de Grupos

24/11 - 16h - Brasil x Sérvia - Estádio Nacional de Lusail (capacidade: 80 mil pessoas)



29/11 - 13h - Brasil x Suíça - Estádio 974 (capacidade: 40 mil)



02/12 - 16h - Camarões x Brasil - Estádio Nacional de Lusail



Se o Brasil for 1º no Grupo G



Oitavas de final - 05/12 - 16h - Estádio 974



Quartas de final - 09/12 - 12h - Education City (capacidade: 45 mil)



Semifinal - 13/12 - 16h - Estádio Nacional de Lusail



Decisão de 3º lugar - 17/12 - 12h - Estádio Khalifa Internacional (capacidade: 45 mil)



Final - 18/12 - 12h - Estádio Nacional de Lusail



Se o Brasil for 2º no Grupo G



Oitavas de final - 06/12 - 16h - Estádio Nacional de Lusail



Quartas de final - 10/12 - 12h - Estádio Al Thumama (capacidade: 40 mil)



Semifinal - 14/12 - 16h - Estádio Al Bayt (capacidade: 60 mil)



Decisão de 3º lugar - 17/12 - 12h - Estádio Khalifa Internacional (capacidade: 45 mil)



Final - 18/12 - 12h - Estádio Nacional de Lusail



TRAJETOS CURTOS

Os deslocamentos previstos para o Brasil ao longo da Copa do Mundo serão extremamente curtos. Na fase de grupos, a seleção percorrerá ao todo 112 km entre ida e volta, saindo do hotel The Westin Doha Hotel & Spa, onde ficará hospedada, para os estádios Se chegar à decisão, a seleção de Tite muda essa conta entre 224,8 km e 324 km. O estádio mais distante é o Al Bayt, a 49 km, cerca de 40 minutos da base. O Estádio Lusail está a apenas 23 km de distância da concentração da seleção. O tempo de viagem estimado é de 30 minutos.