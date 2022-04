SporTV - Foto: Reprodução/SporTV

SporTVFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 04/04/2022 18:22

Rio - O que acontece quando um campeão brasileiro da primeira divisão é rebaixado? Qual é o papel da torcida e como é feita toda a reconstrução para retornar logo para a Série A? Para responder a estas e outras perguntas, o 'Baú do Esporte' do sportv, conversa com os jogadores Fernando Prass e André Santos, e com os treinadores Levir Culpi e Renê Simões na nova série 'Jogo Duro', para relembrar, em quatro episódios, as campanhas de clubes que foram da tristeza e dificuldade após a queda à redenção com a conquista do título da Série B do Brasileirão.

O conteúdo estará disponível na noite desta segunda-feira (4), para os assinantes de Globoplay + canais ao vivo, os episódios da série vão ao ar também no sportv a partir desta terça-feira, às 15h30, logo após o ‘Seleção sportv’.



No primeiro episódio, o goleiro Fernando Prass recorda como foi a campanha do Vasco em 2009, toda a pressão da torcida e a sensação de dever cumprido com o título que veio no ano seguinte ao primeiro rebaixamento do clube.

"A maior dificuldade que os jogadores encontram com times grandes na Série B é a pressão interna da própria torcida. A partir do momento que você chega no clube, pega tudo. A camisa pesada, a tradição, a torcida, mas pega o ônus também. E ali a gente tinha a sensação de dever cumprido", afirma Fernando Prass.



Na sequência, o técnico Levir Culpi relembra os jogos mais importantes, dificuldades e alegrias do título da Série B do Atlético-MG em 2006. O terceiro episódio de 'Jogo Duro' conta a história da conquista do Coritiba na série B de 2007 pelos olhos do comandante Renê Simões. No último capítulo, André Santos conta como foi vestir a camisa do Corinthians em 2008, quando o time fez uma campanha quase perfeita na segunda divisão e conquistou o título da competição. "A série B é muito mais pegada, é na raça, na força", diz André Santos.



SÉRIE "JOGO DURO" NO BAÚ DO ESPORTE



Terça-feira, 5 de abril

15h30 – Episódio 1 – Fernando Prass



Quarta-feira, 6 de abril

15h30 – Episódio 2 – Levir Culpi



Sexta-feira, 8 de abril

15h30 – Episódio 3 – Renê Simões

15h45 – Episódio 4 – André Santos