Cristiano Ronaldo - Foto: OLI SCARFF/AFP

Publicado 04/04/2022 18:13

Rio - O meio-campista português Cédric Soares, do Arsenal, da Inglaterra, rasgou elogios ao companheiro no clube inglês, Gabriel Martinelli, em entrevista ao jornal britânico The Evening Standard, nesta segunda-feira. Na ocasião, o atleta afirmou que o desempenho do atacante é parecido com o de Cristiano Ronaldo, do Manchester United.

Gabriel Martinelli Foto: Lucas Figueiredo/CBF

"O objetivo de Martinelli é o gol. Ele gosta de atacar o espaço, tal como faz Cristiano Ronaldo. Quer sempre marcar gols, como todos querem, mas Gabi tem um enorme espírito de luta. Mesmo quando não joga, ele continua a trabalhar da mesma forma. É um jovem fácil de lidar. Você fala com ele e percebe que ele está ouvindo. É um jogador talentoso, mas a forma como trabalha é fantástica", destacou Cédric.



Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Martinelli conquistou o espaço na seleção brasileira e foi convocado para o torneio sul-americano. Na última rodada, o atacante entrou no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, em La Paz, e se destacou pela ponta-esquerda, criando boas jogadas.