Publicado 04/04/2022 16:56 | Atualizado 04/04/2022 16:56

Rio - O boato de que Neymar chegava bêbado nos treinos do PSG, da França, foi ironizado pelo próprio atacante, nas rede sociais, nesta segunda-feira. Na ocasião, o jornalista francês Daniel Rolo, da "RMC Sport", uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva no país, alegou que faltava dedicação e que ele "quase não treinava e chegava no limite da embriaguez".

Neymar compartilha seu último gol e ironiza fala de jornalista francês Foto: Reprodução/Instagram

Por outro lado, Neymar compartilhou um vídeo de seu gol na última partida do PSG, que teve direito à caneta no adversário após uma bela jogada, e ironizou a situação. "Tava 'bêbado' por isso deu certo… como dizem por aí", disse o atacante nas redes sociais.

No último domingo, o PSG venceu o Lorient por 5 a 1, pelo Campeonato Francês, com boa atuação ao lado de Messi e Mbappé. O Paris Saint Germain ocupa a liderança e soma 68 pontos.