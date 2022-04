Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 04/04/2022 17:36

Bogotá (COL) - O jovem atleta Miller Falla, de apenas 15 anos de idade, foi assassinado na cidade de Bogotá (mais precisamente na região de Patio Bonito) em meio a um assalto enquanto passeava com duas colegas de escola.

Na oportunidade, o celular do garoto de apenas 15 anos de idade que atuava em uma escola de futebol do América de Cali na capital colombiana foi levado. Porém, mesmo assim, um dos bandidos que o abordou deu um tiro em seu peito, morrendo ainda no local.



O proprietário dos Diablos Rojos, Tulio Gómez, fez uma postagem com profundo sentimento de revolta com o caso, chegando a dizer que “deveriam ser fuzilados” criminosos responsáveis por crimes como o ocorrido com Miller:



“Estes malditos ladrões assassinaram um menino para rooubarem seu celular, era da filial América Andino, de Bogotá. Deveriam fuzilar todos esses assassinos.”



Quem também se pronunciou foi Diego Molano, Ministro da Defesa, lamentando o crime e pedindo absoluta severidade na aplicação das penas:



“A morte do jovem atleta Miller Stiven Falla pelas mãos de bandidos para roubarem seu celular em Bogotá não ficará impune. Condolências a sua família. Dei instruções a Polícia para capturar os responsáveis e que se aplique uma pena severa da Lei de Segurança ao Cidadão.”