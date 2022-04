Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/04/2022 17:30

Rio - O apoiador do Fluminense, Paulo Henrique Ganso recebeu muitos elogios pela atuação no título do Tricolor sobre o Flamengo na final do Carioca. Porém, na opinião do ex-jogador Dejan Petkovic, o camisa 10 esteve bem longe de ser o genial meia dos tempos em que defendia o Santos.

"Ele jogou bem, assim como o time todo. Mas não fez maravilhas. Correu, se esforçou, deu dinâmica, mas não deu passe para gols. Foi bem, mas existe um pouco de saudosismo e torcida para que ele volte a ser aquele jogador do Santos", disse Petkovic em participação no programa "Seleção SporTV".

Ganso foi titular do Fluminense nas duas partidas contra o Flamengo na final do Carioca. Apesar de não ter dado nenhuma assistência direta para os gols de Cano, Ganso foi participativo na jogada do gol de empate marcado pelo argentino no segundo jogo da decisão.