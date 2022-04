Astro do PSG, Sergio Ramos disputou apenas seis partidas nesta temporada - Foto: Divulgação/PSG

Publicado 04/04/2022 18:57

Rio - O fortalecimento do elenco do PSG, da França, para esta temporada, não agradou boa parte da torcida francesa. Neste caso, o ex-jogador do clube francês, e atual comentarista da emissora "RMC Sports", Jérôme Rothen criticou o zagueiro Sergio Ramos, que foi contratado com status de titular, em julho do ano passado.

"Sergio Ramos disse antes do jogo que queria continuar. Estou realmente surpreso com essa decisão. Ele ganha mais de um milhão de euros por mês... Ele deveria se calar e trabalhar em campo”, disparou o comentarista ao 'RMC Sports'.



Com apenas seis partidas disputadas, o zagueiro espanhol entrou no segundo tempo contra o Lorient, no último domingo, e foi vaiado pela torcida do Paris Saint-Germain. A permanência de Sergio Ramos pode se tornar uma incógnita no PSG.