Premiere - Reprodução

PremiereReprodução

Publicado 04/04/2022 18:41

Rio - Não existe lugar melhor para assistir a um jogo de futebol do que em uma reunião lotada de amigos, em um clima de diversão, com muita resenha e boa música. Pensando nisso, o Premiere, dono da maior oferta de jogos do futebol brasileiro, promove um churrasco, recheado de convidados ilustres, para ambientar a sua nova campanha. Entre os escalados estão os comentaristas Petkovic, Paulo Nunes e Grafite, ao lado de Amaral, Aloísio Chulapa, Douglas, Odvan e Perdigão e das influencers Alê Xavier e Giulia Araki. A nova campanha pode ser vista a partir desta terça-feira, dia 5, nos intervalos da programação da TV Globo, sportv, Premiere e também no digital.

A trilha sonora da confraternização não poderia ser outra: o 'Bora Bora Bora', do Premiere, que esteve na boca e nas dancinhas de torcedores e jogadores na última temporada. Dessa vez em uma nova versão: ritmo de samba, interpretada pelo 'Samba Que Elas Querem', grupo formado por oito mulheres, que também participa da gravação da campanha.

"A nossa ideia era fazer uma campanha leve, divertida e com a cara do Brasil, aproximando a paixão pelo futebol de outras paixões que fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Por isso trouxemos esse time de craques que inspiram simpatia até mesmo das torcidas adversárias dos clubes que defenderam. Só que, em vez dos gramados, eles vieram brilhar no nosso churrasco", diz Andrea Tuttman, Diretora de Marketing dos Canais de Esporte da Globo.