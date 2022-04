Taça da Copa do Brasil - Divulgação/CBF

Taça da Copa do BrasilDivulgação/CBF

Publicado 06/04/2022 11:41

A CBF detalhou a tabela da Copa do Brasil, com datas e horários das partidas de ida da terceira fase. Flamengo e Fluminense estreiam na competição em 2022, enquanto Botafogo e Portuguesa já jogaram duas vezes. Os quatro clubes são os representantes do Rio, já que o Vasco foi eliminado para o Juazeirense.



O primeiro a entrar em campo na terceira fase da Copa do Brasil é o Fluminense, que enfrentará o Vila Nova-GO no dia 19 de abril, uma terça-feira, às 21h30 no Maracanã. No dia seguinte, no mesmo horário, será a vez do Botafogo jogar fora de casa contra o Ceilândia-DF. O local do confronto ainda não está definido pois os donos da casa tentam jogar no Serra Dourada, em Goiás.

E a Portuguesa vai encarar o Corinthians, também em 20 de abril às 21h30 no Estádio do Café, em Londrina, onde mandará seu jogo. Já o Flamengo só entrará em campo no dia 1 de maio, um domingo. O jogo contra o Altos-PI será às 18h no Estádio Albertão, em Teresina.



A partir da terceira fase da Copa do Brasil, os confrontos passam a ser de ida e volta (marcada para acontecer entre os dias 10 e 12 de maio).