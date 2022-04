Wilson Seneme pode assumir presidência da comissão de arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Publicado 06/04/2022 21:00

Rio - A presidência da comissão de arbitragem da CBF pode ser assumida por Wilson Seneme, ex-árbitro paulista que deixou recentemente a Conmebol. Na ocasião, ele recebeu o convite do presidente da entidade máxima do futebol no Brasil, Ednaldo Rodrigues, que negocia para que seja anunciado nesta semana. A informação é do portal "GE".

Nos últimos cinco anos, Wilson Seneme atuou como presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, quando estava sendo implementado a utilização do VAR em competições sul-americanas. Ainda de acordo com o portal "GE", a CBF negociou com ex-árbitros europeus, mas as conversas não avançaram.

Por outro lado, a experiência do ex-árbitro paulista pesou para o convite. Desde novembro do ano passado, o cargo de presidente da comissão de arbitragem está vago, após demissão de Leonardo Gaciba, com aval de Ednaldo Rodrigues. Até o momento, Alício Pena Júnior ocupou o espaço interinamente.

Para o lugar de Seneme, a Conmebol convidou o paraguaio Enrique Cáceres, ex-gerente técnico de VAR da entidade sul-americana, para substituir o ex-árbitro paulista.