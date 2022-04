Tony Kanaan não corria no Rio desde 2000 - Divulgação/Duda Bairros/RF1

Publicado 06/04/2022 18:45

Sem corridas há 10 anos, o Rio de Janeiro voltará a sediar uma etapa da Stock Car neste fim de semana. Como não existe mais uma pista desde o fechamento do Autódromo de Jacarepaguá, o circuito foi montado no aeroporto do Galeão e, assim, pilotos como Tony Kanaan voltarão a correr na Cidade Maravilhosa.

Campeão da Indycar em 2004, Tony não corria no Rio desde 2000, no oval do extinto Autódromo de Jacarepaguá. O piloto da Texaco Racing, de 47 anos, celebrou o retorno.

"Eu cresci vendo Fórmula 1 em Jacarepaguá. O Rio de Janeiro sempre apoiou a F-1 e a Indy, quando eu fui correr lá, e a Stock Car. Então, precisava voltar a ter corrida no Rio. Será um retorno que é bastante esperado não só por mim, que não corro lá há 22 anos, mas por todos os pilotos da Stock, já que faz dez anos que não temos corridas por lá", disse.



Para a etapa no Rio, uma das pistas de apoio do Aeroporto do Galeão será utilizada. O traçado de 3.225 metros terá sete curvas e a maior reta do automobilismo brasileiro (1.550 metros). Consequentemente, o circuito será o mais rápido da temporada de Stock Car, com carros podendo chegar a mais de 260 km/h.



Novidade em 2022, a corrida em aeroporto não será a primeira de muitos pilotos. Kanaan, inclusive, já correu 21 vezes em circuitos que utilizam pistas de avião, com asfalto bem diferente dos autódromos, além de outras peculiaridades.



"No aeroporto, é muito diferente de tudo o que você está acostumado. Em circuitos normais, ou de rua, você tem muitas referências. No aeroporto, não pode ter muro, pois é uma pista de avião o ano inteiro. As referências mudam muito. Fica difícil encontrar o meio da curva, pois não tem zebra", explica o experiente piloto, que já correu em aeroportos nos circuitos de Cleveland, Edmonton e St Pete, todos válidos por competições da Indy/CART.



O GP Galeão da Stock Car terá dois treinos livres (a partir das 8h30) e a classificação (às 15h40) no sábado. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h20.