Gerard Moreno e Raul Albiol comemoram a vitória sobre o Bayern de Munique - Christof STACHE / AFP

Publicado 06/04/2022 18:20 | Atualizado 06/04/2022 18:42

Rio - Jogando em casa, o Villarreal surpreendeu e venceu o Bayern Munique por um a zero, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O meio-campista nigeriano Arnaut Danjuma foi o responsável pelo gol que garantiu a vitória da equipe espanhola. Mesmo tendo domínio total da partida, o clube alemão não conseguiu a virada pra cima dos Submarinos Amarelos. Agora, a equipe de Lewandowski terá que reverter o placar em casa, na próxima semana.

No primeiro lance de perigo da partida, o Villarreal avançou com Lo Celso pela ponta direita, que deu um passe para Parejo que vinha de trás. O meio-campista espanhol tenta a finalização de primeira, mas o chute acaba virando um passe para Danjuma, que deu um toque para abrir o placar a favor dos donos da casa.

Após o gol, o Bayern Munique começou a pressionar o gol defendido por Rulli. Aos 22 minutos, Alphonso Davies tentou um cruzamento para Lewandowski, mas a defesa afastou. No rebote, Kimmich dominou e acertou um chute forte, mas que passou a direita da meta, trazendo a primeira chance de perigo da equipe alemã.

Aos 40 minutos, Coquelín recebeu um passe na ponta esquerda, girou, e fez um cruzamento. Porém, por estar desequilibrado, o lançamento do atleta acabou saindo torto, e enganou Neuer. A bola encobriu o goleiro alemão e foi morrer no fundo da rede. No entanto, após análise do VAR, foi constatado que Coquelín estava em posição irregular, anulando o que seria o segundo gol do Villarreal.

Na segunda etapa, o clube alemão continuou pressionando, especialmente com as chegas de Davies pela ponta esquerda, e Thomas Muller pelo meio.

No entanto, o primeiro lance de perigo foi mais uma vez da equipe do Villarreal. Aos sete minutos da etapa final, Gerard Moreno arriscou um belo chute de fora da área. A finalização vem com muita força e bate na trave, assustando o goleiro Neuer.

Aos 17 minutos, Gerard Moreno teve mais uma oportunidade de aumentar o placar. Neuer saiu da área e foi até próximo do círculo central para dar um passe. Porém, o toque do goleiro acabou saindo errado, e o atacante espanhol interceptou. O camisa sete do Villarreal tentou a finalização do meio de campo, para fazer "o gol que o Pelé não fez", mas a bola fez uma curva e passou rente à trave esquerda.

Daí pra frente, o Bayern aumentou sua pressão, fazendo sua primeira finalização ao alvo aos 20 minutos, em chute de Alphonso Davies.

Já no final do jogo, uma preocupação para o Bayern: Goretzka dividiu uma bola com Pau Torres, e acabou levando a pior. O meio-campista abriu o supercílio e teve que ser atendido pela equipe médica do clube alemão.

Goretzka acabou levando a pior em dividida com Pau Torres PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Com o resultado, o Villarreal pode até empatar o jogo de volta que se classificará para as semifinais da competição. Uma vítora do Bayern Munique por um gol de diferença, levará o confronto para os pênaltis. A segunda partida está marcada para a terça-feira (12), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena.