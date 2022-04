Benzema e Vinicius Jr celebram um dos três gols do Real Madrid contra o Chelsea - AFP

Publicado 06/04/2022 18:10

Assim como na classificação sobre o PSG nas oitavas de final, Benzema brilhou mais uma vez e voltou a fazer três gols na mesma partida na Liga dos Campeões. A vítima da vez foi o atual campeão, Chelsea. Com mais uma grande atuação do atacante francês, o Real Madrid venceu por 3 a 1 em Londres e garantiu boa vantagem para a volta na Espanha, na próxima terça-feira.



Coincidentemente, depois de Marquinhos, foi a vez de Thiago Silva, outro zagueiro titular da Seleção, sofrer com Benzema. Por outro lado, Vinicius Jr chutou uma bola no travessão logo no início e fez a jogada para o francês abrir o placar, aos 20.



Três minutos depois, o Real Madrid ampliou com Benzema, após cruzamento de Modric. O Chelsea tentou reagir e diminuiu ainda no primeiro tempo, aos 39, em assistência de Jorginho para Havertz cabecear.



A reação após o intervalo não passou do primeiro minuto, quando o goleiro Mendy saiu errado e deu a bola para Benzema, com o gol vazio, fazer o segundo hat-trick seguido na Liga dos Campeões. O francês chegou a 10 gols na atual edição e garantiu boa vantagem ao Real Madrid, que pode perder por até um gol de diferença em casa.



Villarreal vence Bayern

Na outra partida desta quarta-feira pelas quartas de final, o Bayern de Munique foi superado por 1 a 0 pelo Villarreal na Espanha, gol de Danjuma. Os alemães estavam invictos na Liga dos Campeões deste ano e passaram em branco pela primeira vez na competição após 30 jogos marcando.