Jogadores da seleção russaDivulgação

Publicado 06/04/2022 18:35

Rio - A Rússia está oficialmente fora da Copa do Mundo. Após ter sido excluída da competição, a seleção europeia decidiu retirar o recurso que havia impetrado no Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A Rússia enfrentaria a Polônia em uma das chaves na repescagem europeia. No entanto, o país acabou punido pela Fifa por conta da invasão à Ucrânia. Com isso, os poloneses acabaram indo ao Mundial.

Além da seleção, os clubes da Rússia também foram punidos por conta da guerra. Eles foram excluídos de todas as competições da Fifa e da Uefa.