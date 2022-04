Ygor Catatau defendeu o Vasco, em 2020 - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Ygor Catatau defendeu o Vasco, em 2020Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/04/2022 18:43

Rio - Em busca de reforços, o Sampaio Corrêa anunciou o atacante Ygor Catatau, ex-jogador do Vasco, na última terça-feira, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube maranhense corre para se reforçar antes da estreia neste sábado, contra o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro.

Nesta temporada, Catatau disputou o Campeonato Carioca pelo Madureira, onde disputou sete partidas e marcou três gols. Pelo Cruz-Maltino, o atacante teve uma passagem, em 2020, disputou 19 jogos e não marcou nenhum gol.

Além do atacante, o Sampaio acertou com o lateral-esquerdo Lucas Hipólito e lateral-direito Thiago Ennes. Por outro lado, fechou também as saídas do atacante Thiago André e do meia Guilherme Campana, do clube maranhense.