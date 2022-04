Vito "kNg" Giuseppe, CEO e jogador do O Plano - Reprodução/Instagram

Vito "kNg" Giuseppe, CEO e jogador do O PlanoReprodução/Instagram

Publicado 06/04/2022 20:20

Rio - Restando menos de dois dias para o anúncio oficial do O Plano, a comunidade do Counter-Strike segue ansiosa para o retorno da organização. Em meio a diversos pontos positivos do cenário competitivo, a volta da equipe significa mais uma oportunidade para fazer com que a cena brasileira volte ao topo do mundo, como antigamente.

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o CEO e atleta da organização, Vito "kNg" Giuseppe, fez sua análise sobre o atual cenário do CS:GO, e ainda comentou sobre as expectativas para a volta de sua organização.

Perguntado especificamente sobre o atual cenário envolvendo as equipes brasileiras, o jogador, vice-campeão mundial em 2017, com a Immortals, disse ver muito potencial, mas que a comunidade precisa estar mais unida.

"Acredito ter o maior potencial do mundo. Vejo grandes jogadores, uma massa de publico, mas acho que precisa estar um pouco mais unido. Os atletas precisam saber da importância deles no cenário, e todos remarem para o mesmo lado. O meu projeto (O Plano) vem de encontro a isto, somar cada vez mais. Então, estamos vendo que é um cenário gigantesco e que ainda temos a oportunidade de fazer ele crescer mais. Acredito que muita gente pode somar com o cenário, tanto jogadores, quanto empresas, organizações e campeonatos. Em resumo, vejo que é um cenário gigantesco mas ainda tem muito a crescer e a se unir", disse o atleta.

Questionado sobre quais seriam as equipes favoritas para vencerem Major (campeonato mundial de CS:GO, que será realizado em maio, na Bélgica), kNg foi direto e disse que qualquer equipe pode acabar vencendo o torneio.

"O major é uma caixinha de surpresas. A gente lembra na época da Immortals. Tínhamos um mês e meio de time, e chegamos na final, mostrando que é uma questão de momento. É um momento de extrema importância, de estar bem naquela hora. Muitos times chegam bem, mas lá não conseguem ter um bom desempenho. Então, temos que esperar para ver. O major é uma caixinha de surpresas, vamos ver quem tem um plano."

Confira outros pontos da entrevista com o atleta:

O que esperar do anúncio do O Plano?:



"Vamos ver o q vai acontecer na sexta-feira (8). Não posso dizer muita coisa ainda, vamos ver o que vai pegar. Sem muitos spoilers."

Torcida para a 00Nation, seu ex-clube:

"Eu não quero ficar levantando opinião para trazer polêmica, mas como um brasileiro que sou, desejo muita sorte a eles. É um time mesclado, jovem, acredito que tem potencial. Desejo toda sorte do mundo pra eles, vou estar torcendo para brasileiros no topo, independente de quem seja."

Possível mudança no map pool:

"O Map Pool sempre é uma parada legal de discutir. Acho que por coincidência, sempre tiraram os meus melhores mapas, como a Cobblestone e a Train. Gostaria muito de ver esses dois de volta. Particularmente, não gostei muito da Ancient, mas é um mapa que o pessoal vem jogando bastante."

Pontos fortes das principais equipes brasileiras:

"Não tem como negar que somos uma fábrica de fazer talentos. Tenho acompanhado a Imperial, a FURIA e a Godsent, e acho q podemos chegar no topo do ranking. Acho que a Imperial está ganhando bastante confiança, afinal, é um time muito maduro. A FURIA pra mim é o melhor time brasileiro, e tá faltando um pouco ainda para eles ganharem campeonatos. O saffee entrou agora, um grande jogador, acho que ainda tá num processo de adaptação. Já a Godsent, foi uma surpresa ficar de fora (do Major). Eles vieram muito bem ano passado, mas não conseguiram repetir esse ano. Mas agora teve a entrada do Henrique ("Hen1" Teles, novo atleta da equipe), que é um grande jogador, então acho que eles tem potencial para chegar no topo. Ainda teve a grande surpresa, a Case eSports, que bateu todo mundo. É um time jovem, novo, mas dá pra ver que estão com bastante raça e gás, além de estarem bem encaixados taticamente. Esses são os grandes times brasileiros no momento."

Data para a estreia da equipe de CS:GO d'O Plano:

"Ainda não tem uma data prevista, mas posso falar para vocês que será logo. Em breve O Plano vai estar na pista, vai ter muita emoção, muito carinho. Vamos ter uma estrutura gigante pro povo que quiser assistir a equipe. Não posso falar uma data ainda, mas estamos trabalhando nisso e logo O Plano estará na pista."

Possibilidade de mais eSports fazerem parte da organização:

"Queremos juntar todos os eSports, para fazer uma estrutura bem bacana pra todo mundo se agregar. Acredito que o pessoal do Free Fire tem agregado ao Plano, assim como no Lol, Valorant, CS, etc. Então como vai ser uma empresa onde a gente quer formar talentos, nós teremos sim times de outros jogos, movimentando o cenário e deixando ele o mais forte possível."

Novos streamers e influenciadores serão contratados pela organização?:

"Com certeza! Estamos passando por uma seletiva, teve muita gente interessada em ser streamer d'O Plano, Queremos ajudar a comunidade, então isto é importante pois só cheguei e me tornei o kNg, porque recebi uma oportunidade. Então a gente quer dar essa oportunidade para outras pessoas também serem novos kNg's, e maiores do que eu."