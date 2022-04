Wilson Luiz Semene deve ser o novo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF - AFP

Publicado 06/04/2022 18:55

Rio - O brasileiro Wilson Luiz Semene não é mais chefe da Comissão de Arbitragem da Conmebol. O ex-árbitro estava no cargo há seis anos, e pediu renuncia do cargo alegando razões pessoais. No entanto, segundo informações obtidas pelo Jornal O Dia, o paulista deve assumir a presidência da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol.

Vale lembrar que, no final de março, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou que a entidade dava preferência para profissionais estrangeiros, mas, caso não chegasse a um acordo, não haveria problemas em assinar com um brasileiro.

Wilson Luiz Semene foi árbitro FIFA de 2006 até 2014, e chegou a ser pré-selecionado pela entidade para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2014. No entanto, acabou sendo reprovado nos testes físicos e foi substituído por Sandro Meira Ricci.