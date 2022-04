Pará pode reforçar o Brusque na Série B - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/04/2022 21:39

Rio - De olho no mercado, o Brusque anunciou a contratação do lateral-direito Pará, de 36 anos, que assinou contrato até o fim do ano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Livre no mercado, o veterano estava sem clube desde novembro de 2021, após deixar o Cruzeiro.

No dia 9 dezembro, Pará foi anunciado pelo clube mineiro, mas não chegou a estrear. Após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, o lateral-direito decidiu rescindir o contrato, alegando que tinha sido aprovado pelo ex-treinador do Cruzeiro.

O lateral aguarda a regularização Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear pelo Brusque nesta temporada, sob o comando do técnico Waguinho Dias. A estreia do Quadricolor será nesta sexta-feira, contra o Guarani, às 19h, na Ressacada, em Florianópolis.