Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/04/2022 10:30 | Atualizado 07/04/2022 11:01

Rio - O técnico Tite irá comandar a seleção brasileira até a Copa do Mundo do Catar, porém, mesmo antes da sua saída, o próximo técnico do Brasil já tem se tornado alvo de especulação dos torcedores e também da imprensa esportiva. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a CBF já tem seu nome favorito e teria feito uma proposta milionária para contratá-lo.

O alvo seria Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Segundo a publicação, o recém-eleito presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues estaria encabeçando o planejamento. A CBF já teria iniciado uma rodada de negociação com Pere Guardiola, irmão e empresário de Pep.

De acordo com o 'Marca', a oferta envolve uma proposta de pouco menos de quatro anos, até a Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O salário anual seria de 12 milhões de euros (R$ 61,6 milhões), inferior aos 20 milhões de euros (R$ 102,7 milhões) que o catalão recebe atualmente no City.



A CBF estaria otimista em relação ao acerto, apesar de Guardiola ter contrato com os ingleses até meados de 2023, indica o jornal espanhol. O espanhol já disse em algumas oportunidades que tem o desejo de ser o técnico da seleção brasileira. Caso acerte com a CBF, Pep será o primeiro não nascido no Brasil a dirigir a equipe pentacampeã mundial.