Publicado 07/04/2022 12:28 | Atualizado 07/04/2022 12:29

Rio - Após 14 dias sem eventos, o UFC está de volta. E o retorno será em grande estilo, com duas disputas de cinturão e três brasileiros em ação no card do UFC 273. Na luta principal da noite, o australiano Alexander Volkanovski, invicto na organização, defende pela terceira vez o título da categoria peso-pena (até 65,8kg) contra o coreano Chang Sung Jung, que vem de três vitórias nas últimas quatro lutas. A cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, será o palco do evento, que conta com mais 12 lutas no card e transmissão ao vivo do Combate neste sábado, dia 9, a partir das 18h45.



No penúltimo combate do show, mais uma disputa de cinturão. Atual campeão linear da divisão, o jamaicano Aljamain Sterling reencontra o russo Petr Yan, campeão interino, valendo a unificação do título dos galos (até 61,2kg). Entre os brasileiros, Gilbert “Durinho”, nascido em Niterói, que nos últimos oito combates só foi derrotado pelo campeão Kamaru Usman, encara pela divisão dos meio-médios (até 77kg) o sueco Khamzat Chimaev, invicto no UFC. Ainda no card principal, pela categoria peso-palha (até 52,2kg), Mackenzie Dern quer reencontrar o caminho das vitórias diante da americana Técia Torres. Já no card preliminar, o mineiro Daniel ‘Willycat’ Santos, que faz a sua estreia na organização, mede forças com o americano Julio Arce, contratado após a participação no programa ‘Contender Series’.



Antes da primeira luta da noite, o UFC 273 já será assunto na cobertura multiplataforma do Combate. Já disponível no ge, o episódio desta semana do podcast “Mundo da Luta” analisa as duas disputas de título e a participação dos três brasileiros. Os jornalistas Marcelo Russio, Raphael Marinho e a comentarista Ana Hissa recebem os lutadores do UFC Alex Poatan e Vicente Luque. Nesta quinta-feira, às 17h, o canal exibe ao vivo a entrevista dos principais lutadores do evento na coletiva de imprensa. No dia seguinte, mostra as famosas encaradas na cerimônia de pesagem, a partir das 18h. No sábado, André Azevedo e Rodrigo Minotauro comandam, às 18h45, o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Fabrício Werdum e Ana Hissa comentam o card principal. O perfil oficial do Combate no YouTube e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas da noite.



UFC 273



CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Julio Arce x Daniel Willycat

Peso-palha: Piera Rodriguez x Kay Hansen

Peso-médio: Anthony Hernanez x Josh Fremd

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Jared Vanderaa

Peso-meio-médio: Mickey Gall x Mike Malott

Peso-galo: Aspen Ladd x Raquel Pennington

Peso-pesado: Jairzinho Rozenstruik x Marcin Tybura

Peso-meio-médio: Ian Garry x Darian Weeks



CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Vinc Pichel x Mark Madsen

Peso-palha: Mackenzie Dern x Tecia Torres

Peso-meio-médio: Gilbert Durinho x Khamzat Chimaev

Peso-galo: Aljamain Sterling x Petr Yan

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Chan Sung Jung