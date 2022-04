Neymar - AFP

Publicado 08/04/2022 14:28

Rio - Alvo de críticas e vaias após a eliminação do PSG para o Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League, o atacante Neymar recebeu o apoio do técnico Mauricio Pochettino, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, que destacou a sua qualidade e comentou sobre o mau desempenho do meia-atacante brasileiro.

"Neymar foi contratado pela sua qualidade, e ela ainda está lá. Além disso, há momentos de dificuldades em uma temporada, e isso influencia o nível de performance. Não podemos esquecer que ele teve uma grave lesão, mas ele ainda tem a mesma qualidade", afirmou Mauricio Pochettino.



Além de Neymar, o atacante Mbappé, que tem contrato até 30 de junho, foi citado durante a coletiva sobre a sua possível saída para o Real Madrid. No entanto, Pochettino deixou claro que esse questionamento deve ser respondido pelo próprio jogador.

"Quando ele estiver aqui, na sua frente, pode perguntar a ele essa questão. Todos no clube querem o melhor para o Kylian e nós acreditamos que a melhor coisa para ele é permanecer no PSG. O caso de Mbappé é claro. Quando nós chegamos, ele não estava em sua melhor fase. Mas com comprometimento e envolvimento, ele reverteu a situação. Só demos a ele a plataforma", concluiu.