Publicado 09/04/2022 17:09 | Atualizado 09/04/2022 17:10

André Gallindo Divulgação Rio - Um dos principais repórteres esportivos da TV Globo no Rio, André Gallindo foi promovido pela emissora. A partir de julho, ele se mudará para Nova York e passará a ser correspondente esportivo do canal nos Estados Unidos. As informações são do portal "Notícias da TV".

Gallindo viajará ao país em maio para resolver os últimos detalhes, como encontrar uma casa ou apartamento. Ele se mudará com toda família e deve permanecer como correspondente até 2025. Sua esposa, que trabalha como produtora no programa Encontro com Fátima Bernardes, já acertou seu desligamento para acompanhar o marido.

A função de Gallindo nos Estados Unidos será cobrir os principais eventos do país e, eventualmente, auxiliar em coberturas fora do âmbito esportivo, caso haja necessidade. Ele chega para substituir Guilherme Rosseguini, que retornará ao Brasil.