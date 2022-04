Luto - Reprodução

Publicado 09/04/2022 14:17 | Atualizado 09/04/2022 14:23

O quarterback do Pittsburgh Steelers, Dwayne Haskins, morreu aos 24 anos após ser atropelado no sul da Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo repórter da ESPN Adam Schefter e teria sido confirmada a ele pelo agente do jogador, Cedric Saunders.

Os detalhes do caso ainda são escassos no momento. O clube ainda não confirmou o ocorrido. Especula-se que Haskins estava no sul da Flórida a convite do companheiro de equipe Mitch Trubisky.

Haskins se juntou aos Steelers antes da temporada de 2021 e estava na briga pelo cargo de quarterback titular nesta temporada após a aposentadoria de Ben Roethlisberger. Ele saiu da universidade em Ohio State e foi convocado na primeira rodada do draft da NFL de 2019 pelos Washington Commanders.

Ele era considerado um dos grandes quarterbacks da história de Ohio State, sendo MVP do Rose Bowl de 2019.