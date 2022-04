Técnico Tite - Seleção Brasileira - AFP

Publicado 09/04/2022 14:55

Rio - O técnico Tite, da Seleção Brasileira, foi entrevistado pelo jornal espanhol "Marca", enquanto estava em Londres, e foi questionado sobre a possível chegada de Pep Guardiola e seu futuro após o Mundial. Em dado momento, o treinador revelou também ter pedido conselhos para encaixar Vinícius Júnior na equipe brasileira.

"É um assunto passado. Acredito que as coisas funcionem por ciclos, vou encerrar o meu e chegará um outro profissional. Assim é a vida. Mas não fico pensando se vou seguir ou não... tenho que ganhar o mundial!", afirmou o técnico Tite ao 'Marca'.

"Guardiola meu sucessor? Temos muito tempo para pensarmos nisso. Tenho muitas coisas importantes para pensar na Seleção. Existem também grandes técnicos brasileiros, então existe muito para ser pensado", completou.

"Eu pedi conselhos ao Ancelotti sobre o que eu poderia fazer, para que as táticas que ele usa com o Vinícius no Madrid possam funcionar na Seleção, eu queria que no Brasil ele jogasse como no Real. Falamos de situações ofensivas que dariam liberdade criativa, sobre o um contra um, o processo criativo... É uma coisa bonita, de treinadores que querem o melhor para ele", concluiu.