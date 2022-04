Adriano Imperador - Foto: Reproduão

Publicado 09/04/2022 21:35

Rio - O ex-jogador Adriano Imperador anunciou que terá um livro contando a história da sua vida. Além do livro, o jogador também terá um documentário sobre a sua trajetória. De origem humilde, Adriano nasceu e foi criado na comunidade Vila Cruzeiro, Zona Norte da cidade do Rio, e despontou no futebol pelo Flamengo, seu time do coração.

Logo cedo foi campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, em 1999. Estreou no profissional do Rubro-Negro em 2000, sendo logo negociado com a Inter.



Em 2017, Adriano disse no programa 'Conversa com Bial', da Globo, que preparava um retorno ao futebol, o que não aconteceu. Desde então, Didico vive uma vida intensa nas redes sociais, mas reclusa com a mídia.

O jogador quase não fala com a imprensa, que costuma noticiar o que ele se permite abrir ou que se torna de conhecimento público por meio de pessoas próximas como relacionamentos amorosos e até algumas tretas.