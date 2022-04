Ciclista holandês sofre queda em prova e fratura vértebras - Foto: Reprodução/Twitter

Ciclista holandês sofre queda em prova e fratura vértebrasFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 09/04/2022 17:44

Rio - O ciclista holandês Milan Vader sofreu uma queda durante a 5ª etapa do evento Itzulia, na última sexta-feira, na Espanha. O atleta de 26 anos ficou inconsciente e precisou ser levado às pressas para o Hospital Cruces, em Bilbao.

Após o acidente, a etapa foi paralisada por alguns minutos. Na ocasião, Vader sofreu fratura em algumas vértebras e passou por uma cirurgia de emergência. O estado do atleta é grave e ele está em coma induzido, segundo a imprensa espanhola.

"Após as notícias sobre Milan Vader diante de sua queda na etapa de hoje do Itzulia Basque Country, gostaríamos de informar que sua situação é estável. O Milan está recebendo cuidados médicos muito bons no hospital universitário de Bilbao. Uma atualização será compartilhada amanhã", diz nota oficial da Jumbo Visma Road.