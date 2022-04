Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 10/04/2022 14:10

Mãe mostra mão de torcedor após CR7 derrubar celular Reprodução

Rio - A atitude de Cristiano Ronaldo de derrubar o celular de um torcedor do Everton, após a derrota do United, no Goodison Park, no último sábado, segue rendendo polêmica. Apesar do pedido de desculpas do astro, a mãe do garoto o acusou de agressão e revelou que o filho sofre de autismo.