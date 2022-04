União Europeia impõe sanções às filhas de Vladimir Putin - AFP

Publicado 10/04/2022 17:23

O clássico entre Lech Poznań e Légia Varsóvia, no último sábado (10), pela 28ª rodada do Campeonato Polonês, foi marcado por protestos políticos.



Isso porque, os torcedores do Varsóvia exibiram uma bandeira com o rosto do presidente da Rússia, Vladmir Putin, enforcado. O líder mundial estava vestindo a camisa do Spartak Moscou, equipe da primeira divisão do Campeonato Russo.

Além de mostraram apoio à Ucrânia, por outro, a bandeira também foi uma provocação ao rival Lech Poznań, cujos adeptos são conhecidos por manterem uma boa relação com os torcedores do Spartak.

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose



In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

A bandeira foi exibida aos 15 minutos e ficou a mostra por 5 minutos, com direito a alguns aplausos. Alguns deles partiram de parte dos torcedores do Lech Poznan, segundo a imprensa polaca, porém, foram interrompidos após eles notarem a provocação ao clube.

Ao final, a partida terminou empatada em 1x1. Lech Poznań é o primeiro colocado da competição e busca o seu oitavo título, enquanto o Légia Varsóvia está na 9ª colocação.