Fora do Brasil de 2020, ex-zagueiro do Fluminense conquista primeiro título na Tailândia - Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Fora do Brasil de 2020, ex-zagueiro do Fluminense conquista primeiro título na TailândiaFoto: Nelson Perez/Fluminense FC

Publicado 10/04/2022 16:09

Rio - Fora do Brasil desde dezembro de 2020, o zagueiro Digão conquistou o seu primeiro título pelo Buriram United, da Tailândia. Bicampeão brasileiro pelo Fluminense em 2010 e 2012, o jogador participou da vitória por 3 a 0 sobre o Nong Pitchaya neste domingo, e garantiu o troféu com uma rodada de antecedência.

Zagueiro Digão conquista primeiro título na Tailândia Foto: Divulgação/Buriram United

"Esse título é especial pela maneira que foi construído. O Buriram é o clube com mais títulos no país, mas estava há dois anos sem conquistas. Existia uma cobrança natural, felizmente respondemos com resultado dentro de campo. Mostramos a força do Buriram nessa temporada e garantimos vaga direto na próxima Liga dos Campeões (da Ásia)", destacou Digão.



O zagueiro de 33 anos soma passagens por Fluminense, Cruzeiro, Al-Hilal e Al Sharjah. Digão tem contrato com o Buriram United até dezembro deste ano.