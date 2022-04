Neymar - AFP

Publicado 10/04/2022 18:00

Neymar ironizou, pela segunda vez, a fala de um jornalista francês, que afirmou que ele treinava bêbado no PSG. A nova resposta vem um dia depois dele marcar três gols na vitória do PSG pelo Campeonato Francês. Pelas redes sociais, o camisa 10 postou uma imagem jogando CS:GO com emoji de uma taça de vinho.



Neymar provoca jornalista com emoji de vinho Reprodução

O jogador destacou seus três gols e fez questão de escrever a palavra 'bêbado', com muitos emojis de risos. Veja abaixo:

As postagens de Neymar sobre o tema se referem a uma fala do jornalista francês Daniel Riolo, do podcast After Foot, da tradicional rádio RMC. Em março, o profissional afirmou que o brasileiro “chega aos treinos em um estado lamentável, no limite de estar bêbado”.