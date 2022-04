Max Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita, mas não pontuou na Austrália e no Bahrein - AFP

Publicado 12/04/2022 15:13

Com apenas três corridas na temporada de Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull Racing (RBR), não acredita ser possível conquistar o bicampeonato do Mundial de Pilotos. Atual campeão, o holandês foi primeiro na Arábia Saudita, mas não completou os GPs do Bahrein e da Austrália, ficando a 46 pontos de Charles Leclerc, da Ferrari, vencedor das duas corridas.

"Ao estar tão longe no campeonato, a partir de agora precisamos ficar sempre na frente. Temos de ser mais rápidos, o que não somos no momento. E precisamos ser confiáveis, o que também não somos. Eu nem penso no título e, no momento, não há motivo para acreditar nisso", afirmou um desapontado Verstappen.



Os dois abandonos foram por problemas na unidade de potência de sua RBR, o que gera ainda mais preocupação para a sequência do campeonato. A equipe identificou que o uma falha no abastecimento do novo combustível (com 10% de etanol) no motor estaria causando os abandonos.



Vale lembrar, que a RBR vem desenvolvendo o motor com o apoio da Honda, antiga fornecedora. Mas esse não é o único problema, apesar do carro ser o mais próximo da Ferrari.



"Estou lutando muito em relação ao equilíbrio do carro. É na base do acerto e do erro. Tivemos um péssimo desempenho com os pneus na corrida. A Ferrari definitivamente está na nossa frente em muitas coisas", analisou o atual campeão.