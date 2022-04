Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Aveiro. - Foto: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Aveiro.Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 14:35

Rio - Em defesa de Cristiano Ronaldo, após ter dado tapa em celular de um torcedor do Everton, da Inglaterra, no último sábado (9), a irmã do craque português, Elma Aveiro, afirmou em suas redes sociais que o jogador é "o ser humano mais lindo" e que "não tem que provar nada a ninguém".

"Meu grande e perfeito amor, o ser humano mais lindo que já conheci no mundo. Aliás, toda minha família é um exemplo de amor e respeito. Uma luz que só incomoda os que vivem na escuridão", escreveu Elma. "Irmão querido, não tem que mostrar nada a ninguém, e dá a reposta depois para calar a todos", destacou Elma Aveiro, nas redes sociais.

Além disso, a irmão do jogador afirmou que as pessoas são "uma das coisas mais esquisitas que vivem neste planeta". "E, acima de tudo, (são) tristes com suas vidas que têm que falar da dos outros. Te amo muito e o resto é resto", concluiu.

No último sábado (9) após a derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Everton, no Goodinson Park, pelo Campeonato Inglês, Cristiano Ronaldo deu um tapa na mão de um jovem torcedor do clube londrino quando estava deixando o campo e derrubou o aparelho no chão.

Por outro lado, no mesmo dia, o craque português publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, além de afirmar que "nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis". Cristiano Ronaldo aproveitou também para convidar o jovem torcedor, que se chama Jake Harding e é autista, de 14 anos, para assistir a uma partida no Old Trafford. No entanto, o pedido foi recusado pela mãe, Sarah Kelly.

"Só porque ele é o Cristiano Ronaldo? Por que faríamos isso? Agiu como se devêssemos um favor a ele, mas sinto muito, não devemos. Recusamos gentilmente a oferta de ir para o United porque Jake não quer ir para lá e não quer ver Ronaldo", disparou a mãe, em entrevista à 'Sky Sports'.

"Por que eu deveria viajar para Old Trafford? Por que um 'blue' quer ir visitar um 'red' [alusão às cores de Everton e Manchester United]. Se ele fosse genuíno, acho que deveria ter se virado no momento do incidente, pegado o telefone de Jake e dito: 'Me desculpe'.", completou Sarah.

"Ele está muito chateado e essa situação realmente o desanimou de ir em um jogo novamente. Foi a primeira vez que ele foi a uma partida de futebol dele e isso aconteceu. Estávamos tendo um dia perfeito até esse momento que estragou o dia e nos deixou com um gosto amargo na boca", concluiu.