O russo Artem Sveriukhin, de 15 anos, fez saudação nazista após vencer prova do Campeonato Europeu de Karting - Reprodução de vídeo/FIA

Publicado 12/04/2022 13:37

Dois dias depois de fazer o gesto de cumprimento nazista no pódio, o russo Artem Sveriukhin, de 15 anos, sofreu a primeira dura punição. O Automobile Club d'Italia anunciou que o piloto de kart perdeu a licença de corrida.

Artem não pode representar a Rússia por causa das sanções da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e por isso corria sob a bandeira da Itália. Ele fez a saudação no pódio depois de vencer a prova de Portimão, em Portugal, primeira etapa do Campeonato Europeu de Karting na categoria OK-Junior.



"Com seu gesto imprudente, Severiukhin demonstrou falta de respeito não apenas pelos valores universais que sempre inspiraram todo esporte, mas também pela humanidade, dignidade e convivência civil", diz parte da nota do Automobile Club d'Italia.



O gesto, que também era feito pelos fascistas, aconteceu durante o hino italiano e o piloto de 15 anos ainda riu. Na Itália, a saudação é considerada crime de apologia ao fascismo. Em vídeo, Artem se desculpou, mas ainda assim pode receber mais punições duras, já que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) prometeu investigar o caso, que considerou inaceitável.



"A FIA confirma que lançou uma investigação imediata sobre a conduta inaceitável do senhor Artem Severiukhin, realizada na cerimônia do pódio da 1ª etapa de 2022 do campeonato europeu de kart, realizado em Portimão. A FIA comunicará em breve os próximos passos nesse caso", diz o texto publicado na segunda-feira.