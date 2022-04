Técnico Pep Guardiola ficou surpreso com a saída de Fernandinho do Manchester City - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 12/04/2022 13:22

Rio - O volante Fernandinho, do Manchester City, revelou nesta terça-feira (12), que não irá renovar o seu contrato com o clube inglês, fazendo com que o mundo inteiro ficasse surpreso. O técnico Pep Guardiola, inclusive, também ficou perplexo com a saída do brasileiro, que está no clube desde 2013. Confira a reação do treinador:

Pep Guardiola's reaction to finding out Fernandinho is leaving the club at the end of the season. pic.twitter.com/YCcq5tvPzR — Football Daily (@footballdaily) April 12, 2022 "Ohhhh! Eu não sabia mesmo. Não escutei.Talvez o Txiki (Begiristain, diretor de futebol do Manchester City) saiba (o motivo da saída de Fernandinho) e não me disse. Não sei. Mas é uma surpresa. Eu sei das intenções dele, outro jogador pode ter benefícios ou esconder alguma coisa", disse Pep Guardiola, que completou:

"Quero que ele seja feliz. Jogamos amanhã por ele. Dar-lhe o melhor momento de despedida chegando às semifinais da Liga dos Campeões, depois de tentar passar. Eu entendo, jogue com felicidade, se ele quiser jogar é compreensível", concluiu o treinador.

Vale lembrar que o contrato do volante de 36 anos é válido até o final da temporada européia, em junho. Por não renovar com o clube inglês, Fernandinho poderá assinar com qualquer outra equipe do planeta sem custos.