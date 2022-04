Transmissões do Grupo Globo agora terão linha do tempo ao invés de crônometro - Reprodução

Publicado 12/04/2022 13:07

O Esporte da Globo decidiu retornar com o modelo tradicional do cronômetro em transmissões de jogos no SporTV à partir da segunda rodada. A decisão foi tomada após reclamações do público via redes sociais e do próprio narrador Galvão Bueno que em um comentário no seu perfil pessoal chamou a novidade de 'feia'.



O LANCE! confirmou a informação com a comunicação da Globo, que se posicionou por meio de nota oficial. A empresa informou que a linha do tempo será exibida agora em momentos de bola parada.



"Estamos atentos à opinião do público e fizemos ajustes no grafismo, que já poderão ser vistos a partir da segunda rodada do Brasileirão, nesta terça-feira, tanto nas transmissões do Sportv como do Premiere. O cronômetro volta ao modelo tradicional, com a contagem dos segundos, e a linha do tempo passará a aparecer com a bola parada, para que o narrador conte, de forma cronológica, o que aconteceu no jogo", disse a Comunicação da Globo.



A novidade começou a ser mostrada com o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Muitos internautas se mostraram confusos e sentiram falta, sobretudo, da disponibilidades dos segundos de cada minuto durante o jogo, que só voltava a aparecer durante os acréscimos.