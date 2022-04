Cristiano Ronaldo tente reparar erro, mas pedido de desculpa é recusado por torcedor do Everton - Foto: Anthony Devlin/AFP

Publicado 12/04/2022 12:04

O episódio de Cristiano Ronaldo ter derrubado o celular de um torcedor do Everton após a derrota do Manchester United no Goodison Park teve um desdobramento. O jogador português convidou Jake Harding, de 14 anos, para conhecer o Old Trafford a fim de reparar o erro, porém a mãe do jovem, Sarah Kelly, afirmou que não quer conhecer o astro após o ocorrido.

"Só porque ele é o Cristiano Ronaldo? Por que faríamos isso? Agiu como se devêssemos um favor a ele, mas sinto muito, não devemos. Recusamos gentilmente a oferta de ir para o United porque Jake não quer ir para lá e não quer ver Ronaldo", disse a mãe, em entrevista à Sky Sports.

A suposta agressão aconteceu após o Manchester United perder por 1 a 0 pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Cristiano teria descontado sua frustração no jovem, que tem autismo. A mãe não aceitou o pedido de desculpas e ainda disse que não foi genuíno.

"Por que eu deveria viajar para Old Trafford? Por que um 'blue' quer ir visitar um 'red' (alusão às cores de Everton e Manchester United). Se ele fosse genuíno, acho que deveria ter se virado no momento do incidente, pegado o telefone de Jake e dito: "Me desculpe"", concluiu Sarah Kelly.