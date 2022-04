Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Rio - O técnico Vagner Mancini está de volta ao América-MG. Após a saída de Marquinhos Santos, o Coelho anunciou o retorno do comandante ao clube de Belo Horizonte. Mancini estava no América e deixou o clube para dirigir o Grêmio na reta final do Brasileiro do ano passado.

Mancini seguiu no clube gaúcho até a disputa do Campeonato Gaúcho. O Tricolor optou por trocá-lo por Roger Machado e acabou conquistando o título estadual após eliminar o Internacional e derrotar o Ypiranga na decisão da competição.

Responsável por levar o América-MG para a fase de grupos da Libertadores, Marquinhos Santos não resistiu após sequência negativa na temporada. Após 31 partidas no comando, com 12 vitórias, oito empates e 11 derrotas, o treinador acabou encerrando a sua passagem.