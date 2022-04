Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Rio - O narrador Galvão Bueno reprovou a linha do tempo nas transmissões do Campeonato Brasileiro pelo Grupo Globo. Em postagem nas redes sociais, o locutor afirmou que a novidade para esta edição da competição nacional é "feia".

Os canais do Grupo Globo implementaram um novo cronômetro nas transmissões dos jogos do Brasileirão. A ferramenta que marcava os minutos e segundos de campo foram substituídos por uma linha do tempo.

Ontem, Galvão publicou nas redes sociais um vídeo com os melhores momentos da derrota do Palmeiras para o Ceará e, nos comentários, cornetou a linha do tempo. "Manda tirar esse cronômetro aí Galvão, está muito feio", escreveu o seguidor. "Tem razão! Feio!", respondeu o narrador.

O novo modelo de cronometrar os jogos é composto por uma linha horizontal azul no canto esquerdo do televisor. Os segundos de jogo não são mostrados. Quando o tempo atinge os 45 minutos, o cronômetro volta a ser utilizado por minutos e segundos em baixo do placar.