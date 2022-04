Cristiano Ronaldo, craque do Manchester United e da Seleção Portuguesa - AFP

Publicado 12/04/2022 13:47

Rio - Um dos maiores jogadores da história e dono de altos valores em salarios e patrocínios, Cristiano Ronaldo pode investir a fortuna em um apartamento njo Brasil. De acordo com a 'Casa Vogue', o craque está em negociações para comprar a maior cobertura do Sul do Brasil, localizada em Balenário Camboriú, em Santa Catarina. A cidade tem inúmeros imóveis de luxo e é a segunda em metro quadrado mais caro do país.

O apartamento que o craque português está de olho tem 1.318m² divididos em dois pavimentos e está avaliada em R$ 50 milhões. O imóvel tem nove suítes, sendo duas máster com vista para o mar, e outra megassuíte com dois closets. O apartamento também possui piscina, sala de estar, jantar e de TV; espaço gourmet com churrasqueira, cozinha, além de um terraço aberto com o ofurô e lounges.

"Com a proximidade, foi natural a apresentação de nossos empreendimentos e existem negociações em andamento. Há, com certeza, forte identificação entre as famílias pelo alinhamento de propósito e pela valorização do convívio familiar" disse Jean Graciola, presidente da FG Empreendimentos (construtora responsável pela mansão) sobre a família Aveiro, de Cristiano Ronaldo.