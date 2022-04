Messi com a bola de ouro - AFP

Publicado 12/04/2022 14:20 | Atualizado 12/04/2022 14:22

Rio - Com a Copa do Mundo do Catar chegando, outra paixão de muitos apaixonados por futebol acaba retornando: colecionar figurinhas e cards dos jogadores que disputarão o torneio mais aguardado do esporte.



De acordo com uma reportagem do Diário Olé, da Argentina, um comprador anônimo licitou 522 mil dólares para obter um cartão limitado em que Lionel Messi aparece na edição colecionável da Panini da Copa do Mundo de 2014, que foi disputada no Brasil.

O adesivo faz parte da 'World Cup - Gold Prizm' da Panini, empresa encarregada de fazer os cromos ano a ano dos jogadores da Copa do Mundo.



A venda foi formalizada através de um leilão online realizado pela casa de leilões 'Goldin', site especializado na venda dos artigos citados.



O valor das figurinhas desse estilo costuma variar entre 1.000 e 4.000 dólares, embora no caso do craque do PSG, por ser uma edição limitada, o valor tenha disparado.



Nesta Copa do Mundo, a Argentina acabou ficando com a segunda posição, ao perder a final para a Alemanha no Maracanã por 1 a 0, com gol de Gotze.