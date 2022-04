Jogadores da FURIA comemoram a classificação pro PGL Major Antwerp 2022 - Josip Brtan/HLTV.Org

Publicado 12/04/2022 14:43

Rio - Nesta terça-feira (12), duas equipes brasileiras de Counter-Strike: Global Offensive garantiram sua classificação para o PGL Major de Antwerp, na Bélgica. Pela manhã, o MIBR garantiu a vitória por 2 a 1 em cima dos brasileiros da Imperial Sportsbet.io, e foi o primeiro time a se classificar para o Campeonato Mundial. No começo da tarde, a FURIA venceu os norte-americanos da Complexity, e também garantiu a sua vaga.

No primeiro duelo do dia, o MIBR acabou perdendo a Inferno, o primeiro mapa da série, por 16 a 12. No entanto, com grande atuação de Jhonatan "JOTA" William, a tradicional equipe venceu os dois outros mapas: a Vertigo, por 16 a 8, e a Nuke, por 16 a 10. Com o resultado, a Imperial Sportsbet.io terá que jogar uma MD3 nesta quarta-feira (13), contra os norte-americanos da Party Astronauts, às 06h (horário de Brasília).



Chelo foi um dos destaques da vitória do MIBR sobre a Imperial Sportsbet.io João Ferreira/PGL

Já a FURIA teve um cenário completamente diferente. A equipe comandada pelo auxiliar técnico Marcos "Tacitus" Castilho (vale lembrar que o treinador da equipe, Nicholas "Guerri" Nogueira, está banido dos campeonatos mundiais, e só poderá voltar a comandar a equipe nestes torneios em 2024), teve total dominância e venceu a partida por 2 a 0. Na Ancient, primeiro mapa do confronto, os brasileiros venceram por 16 a 7. Na Vertigo, o resultado foi 16 a 11. O grande destaque do confronto foi Rafael "saffee" Costa.

Agora, FURIA e MIBR se enfrentarão na próxima quinta-feira (14), em uma MD3 a partir das 06h (horário de Brasília), para definir quem termina o classificatório na liderança, e, consequentemente, garantindo a vaga de "Legend" no Campeonato Mundial.

O primeiro Major do ano de 2022 será, mais uma vez, organizado pela PGL. O evento está previsto para começar no dia nove de maio, e terá sua final no dia 22 do mesmo mês. Todo o Campeonato Mundial será realizado na Arena Sportpaleis, em Antwerp, na Bélgica.