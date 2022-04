Karim Benzema e Ronaldo Fenômeno - Divulgação/Real Madrid

Publicado 12/04/2022 15:04

Rio - Ronaldo Fenômeno já tem seu favorito para ganhar a Bola de Ouro! Em entrevista à Sky Sports', o ex-jogador, que já foi premiado como melhor jogador do mundo em três oportunidades pela Fifa e duas pela France Football, destacou que Benzema merece o título pela temporada com o Real Madrid.



"Benzema merece a Bola de Ouro. Já digo isso há anos e já fui criticado por isso, mas ele merece, é um grande atacante", declarou Ronaldo.



Benzema é o principal jogador do Real Madrid na temporada. O centroavante já soma 37 gols e 13 assistências em 37 partidas pelo clube. Os merengues estão nas quartas de final da Champions League e são os favoritos para conquistar a La Liga.



Na Champions League, Benzema ganhou destaque na eliminação do Paris Saint-Germain, em que marcou um hat-trick e reverteu a vantagem no placar a favor do Real Madrid. Além disso, anotou mais três gols novamente em um mesmo jogo, dessa vez contra o Chelsea pelo duelo de ida das quartas de final.