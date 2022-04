Artem Severiukhin faz suposto gesto nazista e é investigado pela FIA - Foto: Reprodução/FIA

Publicado 12/04/2022 15:14

Rio - O piloto russo, Artem Severiukhin, de 15 anos, pediu desculpas nesta terça-feira (12) após ter feito um suposto gesto nazista durante a cerimônia de uma corrida de kart em Portugal, na última segunda. No entanto, apesar de cair na gargalhada depois de fazer o ato, o kartista negou ter gesticulado enquanto executava o hino da Itália.

Artem Severiukhin pede desculpas após fazer suposto gesto nazista em Portugal Foto: Reprodução/Instagram

"Quero pedir desculpas a todos pelo que aconteceu durante a prova. No pódio, eu fiz um gesto que muitos interpretaram como uma saudação nazista, mas isso não é verdade. Eu nunca apoiei o nazismo e considero um dos piores crimes contra a humanidade. Eu sei que fui muito tolo e estou pronto para receber as punições, mas acreditem em mim", afirmou o piloto russo quase chorando.

Além disso, o kartista afirmou que fez o gesto para cumprimentar os companheiros de equipe que estavam na frente do pódio. Por outro lado, Severiukhin disse que não sabe explicar como o ato aconteceu. "Só queria fazer esse gesto e não sei explicar para vocês como ele nasceu".

Apesar de ter pedido desculpas, não foi o suficiente para evitar a retirada de sua licença do Automóvel Clube da Itália (ACI) e a demissão do time sueco Ward Racing. Além disso, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) está investigando o caso do piloto russo.