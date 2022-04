Victor Sá no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2022 13:16

Um dos destaques do Botafogo neste início de Campeonato Brasileiro, Victor Sá mostrou rápida adaptação ao retornar ao futebol do país. Em sua primeira experiência na competição, o atacante estipulou uma meta pessoal nesta temporada, com a expectativa de gols e assistências.

"Como atleta, sempre tenho um objetivo de metas. Tenho isso na minha mente e sempre coloco na minha cabeça um número de 12 a 14 participações em gols. É a primeira vez que jogo o Campeonato Brasileiro, mas tem muitas rodadas e quero trabalhar bastante para alcançar esses números", afirmou Victor.



Autor de um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará fora de casa (também deu uma assistência nos 3 a 0 sobre o Ceilândia-DF pela Copa do Brasil), Victor Sá credita a adaptação rápida no Botafogo ao entendimento da metodologia de trabalho do técnico Luís Castro. Com passagens pelo Wolfsburg, da Alemanha, e LASK Linz e Kapfenberger, ambos da Áustria, o atacante admite que ficou mais fácil trabalhar com o português.



"É um método que eu já estava acostumado, principalmente essa questão de cobrar intensidade nos treinos. A filosofia do trabalho europeu é algo que vivi muito na Áustria e, principalmente, na Alemanha com os técnicos com quem trabalhei. Quando soube que o Botafogo estava encaminhado com Luís Castro, foi algo que me ajudou a vir. O projeto era muito bacana, mas o fato de ter um técnico que eu sabia que bateria com meu estilo de jogo é algo que facilita, e a adaptação fica ainda mais fácil", admitiu.