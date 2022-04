Robert Lewandowski, atacante do Bayern - FRANCK FIFE /AFP

Rio - Oficialmente, o futuro de Robert Lewandowski está indefinido, mas muitos jornais europeus cravam que o Barcelona será o destino do polonês. E de acordo com a publicação francesa "L'Équipe", uma atitude do Bayern teria motivado a decisão do atacante, que foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo.

Segundo o jornal, a conversa da diretoria do Bayern com com o estafe de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, irritou o polonês. Com isso, Lewandowski decidiu que deseja deixar o clube alemão com destino ao Barcelona ao término da atual temporada europeia.

O contrato do polonês com o Bayern só termina em junho de 2023, mas a decisão do atacante já estaria tomada. O clube alemão tenta reverter o cenário e planeja oferecer mais um ano de contrato a Lewandowski com o mesmo salário atual.

Segundo a publicação francesa, os alemães não pretendem liberar o atacante na metade de 2022, mesmo que isso signifique perder o jogador de graça um ano depois.

