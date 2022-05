Raulino de Oliveira - Divulgação

Publicado 03/05/2022 12:54

Rio - O Raulino de Oliveira terá novidades para a próxima temporada. Segundo o administrador do estádio, Milton Faria, a prefeitura de Volta Redonda pretende implementar para 2023 um gramado híbrido no local, modelo que passou a ser adotado nesta temporada pelo Maracanã.

"Volta Redonda está num projeto para o fim do ano de trocar a grama e colocar o gramado híbrido. O prefeito vai licitar lá para agosto ou setembro o novo gramado do Raulino de Oliveira. Então, acredito que isso vai melhorar muito”, disse à Rádio Globo.

Volta Redonda tem sido opção para os clubes cariocas caso não consigam mandar suas partidas no Rio. No próximo dia 11, o Flamengo receberá no Raulino o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil.